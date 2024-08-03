У російських в'язницях продовжують залишатися десятки іноземців

Росія продовжує утримувати за ґратами десятки іноземців
Росія звільнила 16 людей в обмін на вісьмох ув'язнених із західних країн, проте десятки інших іноземців все ще залишаються за ґратами у РФ. Багато з них має німецьке громадянство.
Про це пише німецьке видання Der Tagesspiegel.
У російських тюрмах залишається "двозначне число" німців
За даними Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, у російських в'язницях сьогодні перебувають, зокрема, і німецькі громадяни, кількість яких відповідає "невеликому двозначному числу". Проте у відомстві не уточнили, у чому саме Росія звинувачую громадян Німеччини.
За інформацією видання, протягом останніх двох років російська влада відмовляється надати громадянам, які мають подвійне, російське і німецьке, громадянство, прямий консульський доступ у формі відвідування у в'язниці.
"Влада РФ поводиться з особами, які мають російське та інше громадянства, винятково як із громадянами Росії", — додали в МЗС ФРН.
У міністерстві підкреслюють, що в кожному окремому випадку докладають активних зусиль, щоб забезпечити доступ консула до громадян ФРН.
"Чи можна цим особам сподіватися на те, що і вони візьмуть участь в одному з майбутніх обмінів? Абсолютно неясно", — пише Der Tagesspiegel.
Скільки в Росії незаконно засуджених — дані ООН
За даними ООН, сотні людей у Росії утримують у в'язницях за неправдивими або політично мотивованими звинуваченнями. За оцінкою експертів Ради ООН з прав людини в Женеві, кількість таких ув'язнених становить від 700 до 1 372 осіб.
У червні агентство Reuters передало з посиланням на дані уряду США, що серед ув'язнених російських в'язниць — щонайменше "дюжина" американських громадян.
Вісім російських злочинців, деякі з яких були законно засуджені, були звільнені кількома західними країнами в обмін на звільнення 16 осіб, деякі з яких були засуджені Росією і Білоруссю до тривалих термінів ув'язнення або навіть до смертної кари в одному випадку за сумнівних умов.
"Полегшення з боку тих, хто тепер буде позбавлений драконівських вироків у російських в'язницях і таборах, ймовірно, буде величезним", — йдеться в публікації.
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