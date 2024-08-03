У російських в'язницях продовжують залишатися десятки іноземців

Працівниця охорони в російській в'язниці. Фото ілюстративне: IMAGO/ITAR-TASS

Росія звільнила 16 людей в обмін на вісьмох ув'язнених із західних країн, проте десятки інших іноземців все ще залишаються за ґратами у РФ. Багато з них має німецьке громадянство.

Про це пише німецьке видання Der Tagesspiegel.

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За даними Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, у російських в'язницях сьогодні перебувають, зокрема, і німецькі громадяни, кількість яких відповідає "невеликому двозначному числу". Проте у відомстві не уточнили, у чому саме Росія звинувачую громадян Німеччини.

За інформацією видання, протягом останніх двох років російська влада відмовляється надати громадянам, які мають подвійне, російське і німецьке, громадянство, прямий консульський доступ у формі відвідування у в'язниці.

"Влада РФ поводиться з особами, які мають російське та інше громадянства, винятково як із громадянами Росії", — додали в МЗС ФРН.

У міністерстві підкреслюють, що в кожному окремому випадку докладають активних зусиль, щоб забезпечити доступ консула до громадян ФРН.

"Чи можна цим особам сподіватися на те, що і вони візьмуть участь в одному з майбутніх обмінів? Абсолютно неясно", — пише Der Tagesspiegel.

Скільки в Росії незаконно засуджених — дані ООН

За даними ООН, сотні людей у Росії утримують у в'язницях за неправдивими або політично мотивованими звинуваченнями. За оцінкою експертів Ради ООН з прав людини в Женеві, кількість таких ув'язнених становить від 700 до 1 372 осіб.

У червні агентство Reuters передало з посиланням на дані уряду США, що серед ув'язнених російських в'язниць — щонайменше "дюжина" американських громадян.

Вісім російських злочинців, деякі з яких були законно засуджені, були звільнені кількома західними країнами в обмін на звільнення 16 осіб, деякі з яких були засуджені Росією і Білоруссю до тривалих термінів ув'язнення або навіть до смертної кари в одному випадку за сумнівних умов.

"Полегшення з боку тих, хто тепер буде позбавлений драконівських вироків у російських в'язницях і таборах, ймовірно, буде величезним", — йдеться в публікації.