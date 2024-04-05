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Россия хочет использовать Эритрею для укрепления своего влияния на Красном море

5 апреля 2024 09:09
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Бригадир София
редактор
Россия хочет использовать Эритрею для укрепления своего влияния на Красном море
Глава МИД России Сергей Лавров с президентом Эритреи Исайясом Афеверки. Фото: pado.kr
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Делегация Военно-Морских Сил России посетила Эритрею, где провела двусторонние переговоры и тренировки. Это отражает непрекращающиеся попытки России реализовать свои планы по установлению постоянной военно-морской базы на берегах Красного моря.

Об этом сообщил Институт изучения войны в четверг, 4 апреля.

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Что обсуждали Россия и Эритрея

Президент Эритреи Исаис Афверки возглавил делегацию, которая 2 апреля провела встречу с заместителем главнокомандующего ВМС России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым в Массаве, Эритрея.

Представители Эритреи сообщили, что на встрече обсуждались возможности российской поддержки в укреплении региональной безопасности в районе Красного моря и Рога Африки.

Афверки также посетил российский фрегат "Маршал Шапошников", прибывший в Массаву на пятидневный визит с 28 марта, чтобы провести совместные учения с эритрейскими военными в рамках празднования 30-летия эритрейско-российских отношений. Этот визит также стал продолжением диалога, начатого на саммите Россия-Африка в 2023 году.

Зачем России создавать порт в Эритрее

Россия рассматривает Эритрею как стратегически важную точку обеспечения присутствия на Красном море, стремясь с 2008 года найти место для своей базы и с 2018 года активно изучая возможности в Эритрее и Судане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно выразил интерес к созданию базы в Массаве в 2023 году. Россия считает базу на Красном море критически важной для укрепления своей позиции как великого государства, что позволит ей защищать свои экономические интересы в регионе и повысить свои военные возможности, в частности, для увеличения своей способности бросать вызов Западу в более широком регионе, включая Средиземное море и Индийский океан.

Эритрея становится все более привлекательным вариантом для России по сравнению с нестабильным Суданом, где внутренние конфликты мешали России установить базу в Порт-Судане. Отношения между Россией и Эритреей укрепились после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Афверки провел встречи с российскими чиновниками в Москве и Эритрее, чтобы обсудить шаги против влияния США, поскольку обе страны давно находятся под американскими санкциями. Эритрея также выступила против резолюций ООН, осуждающих действия России в Украине.

Напомним, что Мали и Россия расширяют свое сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Ранее мы писали, что недавно стало известно, что Российская Федерация продолжает использовать африканские средства массовой информации для распространения ложных новостей.

россия
Африка
Судан
Кремль

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