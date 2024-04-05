Россия хочет использовать Эритрею для укрепления своего влияния на Красном море

Глава МИД России Сергей Лавров с президентом Эритреи Исайясом Афеверки. Фото: pado.kr

Делегация Военно-Морских Сил России посетила Эритрею, где провела двусторонние переговоры и тренировки. Это отражает непрекращающиеся попытки России реализовать свои планы по установлению постоянной военно-морской базы на берегах Красного моря.

Об этом сообщил Институт изучения войны в четверг, 4 апреля.

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Что обсуждали Россия и Эритрея

Президент Эритреи Исаис Афверки возглавил делегацию, которая 2 апреля провела встречу с заместителем главнокомандующего ВМС России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым в Массаве, Эритрея.

Представители Эритреи сообщили, что на встрече обсуждались возможности российской поддержки в укреплении региональной безопасности в районе Красного моря и Рога Африки.

Афверки также посетил российский фрегат "Маршал Шапошников", прибывший в Массаву на пятидневный визит с 28 марта, чтобы провести совместные учения с эритрейскими военными в рамках празднования 30-летия эритрейско-российских отношений. Этот визит также стал продолжением диалога, начатого на саммите Россия-Африка в 2023 году.

Зачем России создавать порт в Эритрее

Россия рассматривает Эритрею как стратегически важную точку обеспечения присутствия на Красном море, стремясь с 2008 года найти место для своей базы и с 2018 года активно изучая возможности в Эритрее и Судане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно выразил интерес к созданию базы в Массаве в 2023 году. Россия считает базу на Красном море критически важной для укрепления своей позиции как великого государства, что позволит ей защищать свои экономические интересы в регионе и повысить свои военные возможности, в частности, для увеличения своей способности бросать вызов Западу в более широком регионе, включая Средиземное море и Индийский океан.

Эритрея становится все более привлекательным вариантом для России по сравнению с нестабильным Суданом, где внутренние конфликты мешали России установить базу в Порт-Судане. Отношения между Россией и Эритреей укрепились после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Афверки провел встречи с российскими чиновниками в Москве и Эритрее, чтобы обсудить шаги против влияния США, поскольку обе страны давно находятся под американскими санкциями. Эритрея также выступила против резолюций ООН, осуждающих действия России в Украине.

Напомним, что Мали и Россия расширяют свое сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Ранее мы писали, что недавно стало известно, что Российская Федерация продолжает использовать африканские средства массовой информации для распространения ложных новостей.