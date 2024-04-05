Росія хоче використати Еритрею для зміцнення свого впливу на Червоному морі

Глава МЗС Росії Сергій Лавров з президентом Еритреї Ісаясом Афеверкі. Фото: pado.kr

Делегація Військово-Морських Сил Росії здійснила візит до Еритреї, де провела двосторонні переговори та тренування. Це відображає невпинні спроби Росії реалізувати свої плани щодо встановлення постійної військово-морської бази на берегах Червоного моря.

Про це повідомив Інститут вивчення війни у четвер, 4 квітня

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Що обговорювали Росія та Еритрея

Президент Еритреї Ісаїс Афверкі очолив делегацію, яка 2 квітня провела зустріч з заступником головнокомандувача ВМС Росії віцеадміралом Володимиром Касатоновим у місті Массава, Еритрея.

Представники Еритреї повідомили, що під час зустрічі обговорювалися можливості російської підтримки у зміцненні регіональної безпеки в районі Червоного моря та Рогу Африки.

Афверкі також відвідав російський фрегат "Маршал Шапошников", який прибув до Массави на п’ятиденний візит з 28 березня, щоб провести спільні навчання з еритрейськими військовими у рамках відзначення 30-річчя еритрейсько-російських відносин. Цей візит також став продовженням діалогу, розпочатого на саміті Росія-Африка у 2023 році.

Для чого Росії створювати порт в Еритреї

Росія розглядає Еритрею як стратегічно важливу точку для забезпечення присутності на Червоному морі, прагнучи з 2008 року знайти місце для своєї бази й з 2018 року активно вивчаючи можливості в Еритреї та Судані. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно висловив інтерес до створення бази в Массаві у 2023 році. Росія вважає базу на Червоному морі критично важливою для зміцнення своєї позиції як великої держави, що дозволить їй захищати свої економічні інтереси в регіоні та підвищити свої військові можливості, зокрема, для збільшення своєї здатності кидати виклик Заходу в ширшому регіоні, включаючи Середземне море та Індійський океан.

Еритрея стає все більш привабливим варіантом для Росії у порівнянні з нестабільним Суданом, де внутрішні конфлікти заважали Росії встановити базу в Порт-Судані. Відносини між Росією та Еритреєю зміцнилися після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Афверкі провів зустрічі з російськими чиновниками в Москві та Еритреї, щоб обговорити спільні кроки проти впливу США, оскільки обидві країни давно знаходяться під американськими санкціями. Еритрея також виступила проти резолюцій ООН, які засуджують дії Росії в Україні.

Нагадаємо, що Малі та Росія розширюють свою співпрацю, яка стосується видобутку корисних копалин.

Раніше ми писали, що нещодавно стало відомо, що Російська Федерація продовжує використовувати африканські засоби масової інформації для поширення неправдивих новин.