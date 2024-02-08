Россия импортирует итальянские винтовки Beretta в обход санкций — как ей это удается

Россиянин с оружием. Фото: росСМИ

Итальянский производитель оружия Beretta продолжает экспортировать в Россию стрелковое оружие несмотря на санкции. Это происходит через собственную "дочку" и компании россиянина Михаила Хубутии.

Об этом говорится в расследовании The Insider и IrpiMedia.

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Одним из ключевых поставщиков винтовок в РФ есть российский "вооруженный барон" Михаил Хубутия. Он вместе с итальянской компанией Beretta Industrie SPA контролирует ООО "Русский орел". Она является официальным дистрибьютором Beretta в России.

Несмотря на то, что Европейский Союз еще в 2014 году запретил поставки нарезного огнестрельного оружия в РФ, экспорт снайперских винтовок, пистолетов и патронов через страны Таможенного союза продолжился и дальше.

Согласно информации Росаккредитации, в течение двух лет полномасштабной войны в Украине, в РФ продолжали поступать товары других оружейных марок, которыми владеет холдинг Beretta:

карабины Benelli;

Beretta;

Beretta Benelli Iberica;

Sako;

Stoeger и Tikka;

патроны Norma;

RWS;

Сако.

В основном импортерами этого оружия были "Русский Орел" или связанные с ним компании Хубутии.

Начиная с момента начала великой войны, в Россию попало более 835 тысяч патронов и 5,9 тысяч единиц стрелкового оружия, произведенных компаниями, входящими в группу Beretta. При этом почти половина попавшего в РФ и нарушившего санкции оружия принадлежала к продукции этих компаний.

"Практически весь импорт компаний Михаила Хубутии можно разделить на четыре товарные группы: пистолеты, охотничьи ружья, снайперские винтовки и боеприпасы к этим видам оружия. Данные госзакупок показывают, что правоохранительные органы и спортивные учреждения, которые готовят будущих стрелков, продолжают закупать продукцию производства холдинга Beretta", - говорится в материале.

Издания отмечают, что Beretta — не единственный в Италии производитель оружия, чья продукция оказывается в России. Компания CD Europe S.R.L. также продолжает сотрудничать с Москвой через дистрибьютора ООО "Италружье".

Напомним, в Европейском Союзе продолжается работа над 13-м пакетом санкций против России. Он будет касаться около 55 компаний и более 60 человек.

Также мы писали, что правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.