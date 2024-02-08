Росія імпортує італійські гвинтівки Beretta в обхід санкцій — як їй це вдається

Росіянин зі зброєю. Фото: росЗМІ

Італійський виробник зброї Beretta продовжує експортувати в Росію стрілецьку зброю попри санкції. Це відбувається через власну "дочку" та компанії росіянина Михайла Хубутії.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider та IrpiMedia.

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Одним з ключових постачальників гвинтівок до РФ є російський "збройний барон" Михайло Хубутія. Він разом з італійською компанією Beretta Industrie S.P.A. контролює ТОВ "Русский Орел". Вона є офіційним дистриб'ютором Beretta в Росії.

Попри те, що Європейський Союз ще у 2014 році заборонив постачання нарізної вогнепальної зброї до РФ, експорт снайперських гвинтівок, пістолетів та патронів через країни Митного союзу продовжився й надалі.

Згідно з інформацією Росакредитації, протягом двох років повномасштабної війни в Україні, у РФ продовжували надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta:

карабіни Benelli;

Beretta;

Beretta Benelli Iberica;

Sako;

Stoeger і Tikka;

патрони Norma;

RWS;

Sako.

В основному імпортерами цієї зброї були "Русский Орел" або пов'язані з ним компанії Хубутії.

Починаючи з моменту початку великої війни, до Росії потрапило понад 835 тисяч патронів та 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, які були вироблені компаніями, що входять до групи Beretta. При цьому майже половина зброї, яка потрапила в РФ та порушила санкції, належала до продукції цих компаній.

"Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи: пістолети, мисливські рушниці, снайперські гвинтівки і боєприпаси до цих видів зброї. Дані держзакупівель показують, що правоохоронні органи і спортивні установи, які готують майбутніх стрільців, продовжують закуповувати продукцію виробництва холдингу Beretta", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначають, що Beretta — не єдиний в Італії виробник зброї, чия продукція опиняється в Росії. Компанія CD Europe S.R.L. також продовжує співпрацювати з Москвою через дистриб'ютора ТОВ "Италружье".

Нагадаємо, у Європейському Союзі триває робота над 13-им пакетом санкцій проти Росії. Він стосуватиметься близько 55 компаній і понад 60 осіб.

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