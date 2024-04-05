Годовщина деоккупации городов северных областей — Зеленский наградил причастных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эти дни страна отмечает уже вторую годовщину освобождения от российского оккупанта городов и громад северных областей. Глава государства наградил причастных к деоккупации.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 5 апреля.

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Зеленский отметил, что два года назад армия РФ сбежала с территории Черниговщины, Сумщины, Киевщины под ударами украинских защитников и защитниц.

"Мы уважаем тех, кто выстоял тогда. Уважаем тех, кто бьется ради Украины сейчас, всех, кто работает ради украинской силы и спасает жизни наших людей, всего нашего народа", — подчеркнул он.

Он поблагодарил каждого и каждую, кто выбрал для себя быть с Украиной. Зеленский отметил, что гордится всеми, кто достигает нужных результатов ради нашего государства и наших людей. Глава государства просит никогда не забывать всех тех, кто отдал свою жизнь, чтобы Украина могла жить.

Координационное совещание в Черниговской области

Зеленский также провел координационное совещание в Черниговской области. Главными темами были безопасность и социально-экономическая ситуация в регионе.

"Спасибо всем, кто защищает область. Каждому и каждой, кто работает, сохраняет рабочие места, платит налоги, дает нашим детям возможность учиться. Благодарность всем, кто несмотря на российский террор обеспечивает нормальную жизнь", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский посетил Черниговскую область. Он проверил строительство фортификаций.

Также украинский лидер ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против 86 компаний и семи физических лиц. Среди них граждане иностранных государств.