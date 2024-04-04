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Зеленський обговорив з генсеком Організації американських держав підготовку Саміту миру

4 квітня 2024 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з генсеком Організації американських держав підготовку Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Вони обговорили підготовку інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 4 квітня.

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Розмова Зеленського з Альмагро

Глава держави подякував Альмагро за особисту принципову позицію та всі декларації, заяви й резолюції ОАД на підтримку України, а також за участь у Кримській платформі.

"Обговорили підготовку інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Для України принципово важлива широка представленість на ньому країн Латинської Америки. Також торкнулися тем розвитку відносин між Україною та цим регіоном, зокрема можливості проведення саміту Україна — Латинська Америка. Розраховуємо на підтримку ОАД і в цьому напрямі", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів засідання Ставки. Основними питаннями були фронт, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряна оборона.

Також глава держави оголосив про початок нового етапу міжнародної роботи з союзниками України. Він прокоментував укладання договору про гарантії безпеки з Фінляндією.

Володимир Зеленський
Швейцарія
Україна
саміт
президент

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