Гарантії безпеки від Фінляндії та подальша міжнародна робота — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нового етапу міжнародної роботи з союзниками України. Також він прокоментував сьогоднішнє укладання договору про гарантії безпеки з Фінляндією.

Деталі він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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Глава держави прокоментував підписання восьмої угоди про гарантії безпеки з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який прибув до Києва зі спікером фінського парламенту, Юссі Халаахо.

"Це вперше такий формат спільного візиту, тим більше – перший візит нового Президента саме в Україну. Дуже символічно, і ми цінуємо таку символічну підтримку. Так само, як і всю практичну підтримку Фінляндією нашого захисту, наших людей", — каже президент України.

Він додав, що країна Скандинавії поглибила свою співпрацю з Україною, яка тепер виходить на новий етап.

"Фінляндія чітко розуміє потребу інтеграції України у Європейський Союз і НАТО. Я дякую за готовність допомагати, давати аргументи на користь invitation для України – запрошення в НАТО. Загалом ми можемо сказати, що все суспільство Фінляндії, усі політичні сили однаково розуміють важливість нашого захисту в цій війні для всього нашого регіону, для всієї Європи", — сказав глава держави.

Також президент акцентував, що Україна розпочинає новий етап міжнародної роботи.

"І травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України — зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей", — підбиває підсумки Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, привітавши його з обранням на посаду та обговоривши питання співпраці між двома країнами.

Також глава держави поспілкувався з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, подякувавши за масштабну і різнобічну допомогу Україні від Японії.