Гарантии безопасности от Финляндии и дальнейшая международная работа — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале нового этапа международной работы с союзниками. Также он прокомментировал сегодняшнее заключение договора о гарантиях безопасности с Финляндией.
Детали он рассказал в своем вечернем видеообращении.
Вечернее обращение Владимира Зеленского
Глава государства прокомментировал подписание восьмого соглашения о гарантиях безопасности с президентом Финляндии Александром Стуббом, прибывшим в Киев со спикером финского парламента, Юсси Халаахо.
"Это первый такой формат совместного визита, тем более первый визит нового Президента именно в Украину. Очень символично, и мы ценим такую символическую поддержку. Так же, как и всю практическую поддержку Финляндией нашей защиты, наших людей", — говорит президент Украины.
Он добавил, что страна Скандинавии углубила свое сотрудничество с Украиной, которая теперь выходит на новый этап.
"Финляндия четко понимает потребность интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Я благодарю за готовность помогать, давать аргументы в пользу invitation для Украины — приглашения в НАТО. В целом мы можем сказать, что все общество Финляндии, все политические силы одинаково понимают важность нашей защиты в этой войне для всего нашего региона, для всей Европы", – сказал глава государства.
Также президент подчеркнул, что Украина начинает новый этап международной работы.
"И май, и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне. Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, для чего будут собирать солдат в свою армию. У нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции — любые российские операции. Мы должны победить в этой войне. Это исторический шанс Украины — сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться", — подводит итоги Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, поздравив его с избранием на должность и обсудив вопросы сотрудничества между двумя странами.
Также глава государства пообщался с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, поблагодарив за масштабную и разностороннюю помощь Украине от Японии.
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