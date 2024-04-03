Гарантии безопасности от Финляндии и дальнейшая международная работа — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале нового этапа международной работы с союзниками. Также он прокомментировал сегодняшнее заключение договора о гарантиях безопасности с Финляндией.

Детали он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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Глава государства прокомментировал подписание восьмого соглашения о гарантиях безопасности с президентом Финляндии Александром Стуббом, прибывшим в Киев со спикером финского парламента, Юсси Халаахо.

"Это первый такой формат совместного визита, тем более первый визит нового Президента именно в Украину. Очень символично, и мы ценим такую символическую поддержку. Так же, как и всю практическую поддержку Финляндией нашей защиты, наших людей", — говорит президент Украины.

Он добавил, что страна Скандинавии углубила свое сотрудничество с Украиной, которая теперь выходит на новый этап.

"Финляндия четко понимает потребность интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Я благодарю за готовность помогать, давать аргументы в пользу invitation для Украины — приглашения в НАТО. В целом мы можем сказать, что все общество Финляндии, все политические силы одинаково понимают важность нашей защиты в этой войне для всего нашего региона, для всей Европы", – сказал глава государства.

Также президент подчеркнул, что Украина начинает новый этап международной работы.

"И май, и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне. Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, для чего будут собирать солдат в свою армию. У нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции — любые российские операции. Мы должны победить в этой войне. Это исторический шанс Украины — сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться", — подводит итоги Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, поздравив его с избранием на должность и обсудив вопросы сотрудничества между двумя странами.

Также глава государства пообщался с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, поблагодарив за масштабную и разностороннюю помощь Украине от Японии.