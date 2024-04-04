Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский обсудил с генсеком Организации американских государств подготовку Саммита мира arrow

Зеленский обсудил с генсеком Организации американских государств подготовку Саммита мира

4 апреля 2024 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с генсеком Организации американских государств подготовку Саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. Они обсудили подготовку инаугурационного саммита мира в Швейцарии.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 4 апреля.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Альмагро

Глава государства поблагодарил Альмагро за личную принципиальную позицию и все декларации, заявления и резолюции ОАГ в поддержку Украины, а также участие в Крымской платформе.

"Обсудили подготовку инаугурационного Саммита мира в Швейцарии. Для Украины принципиально важна широкая представленность на нем стран Латинской Америки. Также коснулись тем развития отношений между Украиной и этим регионом, в частности возможности проведения саммита Украина — Латинская Америка. Рассчитываем на поддержку ОАГ и в этом направлении", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел заседание Ставки. Основными вопросами были фронт, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона.

Также глава государства также объявил о начале нового этапа международной работы с союзниками Украины. Он прокомментировал заключение договора о гарантиях безопасности с Финляндией.

Владимир Зеленский
Швейцария
Украина
саммит
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК