Зеленский обсудил с генсеком Организации американских государств подготовку Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. Они обсудили подготовку инаугурационного саммита мира в Швейцарии.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 4 апреля.

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Разговор Зеленского с Альмагро

Глава государства поблагодарил Альмагро за личную принципиальную позицию и все декларации, заявления и резолюции ОАГ в поддержку Украины, а также участие в Крымской платформе.

"Обсудили подготовку инаугурационного Саммита мира в Швейцарии. Для Украины принципиально важна широкая представленность на нем стран Латинской Америки. Также коснулись тем развития отношений между Украиной и этим регионом, в частности возможности проведения саммита Украина — Латинская Америка. Рассчитываем на поддержку ОАГ и в этом направлении", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел заседание Ставки. Основными вопросами были фронт, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона.

Также глава государства также объявил о начале нового этапа международной работы с союзниками Украины. Он прокомментировал заключение договора о гарантиях безопасности с Финляндией.