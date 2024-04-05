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Зеленський запровадив санкції проти російських та українських бізнесменів

5 квітня 2024 15:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів, зокрема російських
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 квітня, увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 компаній та сімох фізичних осіб.  Серед них громадяни іноземних держав.

Відповідний указ №219 оприлюднили на сайті глави держави.

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До списку потрапили:

  • Вадим Альперін (на 3 роки);
  • Олександр Єрімічук (на 3 роки);
  • Юрій Кушнір (на 3 роки);
  • Орест Фірманюк (на 3 роки);
  • Віктор Шерман (на 3 роки);
  • Андрій Попов (на 3 роки);
  • Араік Амірханян (на 10 років).

Запроваджені санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Під санкції також потрапили 86 компаній: 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Місцерозташуванням решти є РФ і Китай.

Обмежувальні заходи проти згаданих юридичних осіб введені на 3 та 10 років.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії у п'ятницю, 5 квітня. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів.

Ми також писали, що у країнах Євросоюзу наразі заморожені 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних російських активів. Брюссель працює над тим, як їх можна використати для відшкодування завданих російською агресією збитків. 

Володимир Зеленський
РНБО
санкції
бізнес
підприємці

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