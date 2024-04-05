Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів, зокрема російських

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 квітня, увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 компаній та сімох фізичних осіб. Серед них громадяни іноземних держав.

Відповідний указ №219 оприлюднили на сайті глави держави.

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До списку потрапили:

Вадим Альперін (на 3 роки);

Олександр Єрімічук (на 3 роки);

Юрій Кушнір (на 3 роки);

Орест Фірманюк (на 3 роки);

Віктор Шерман (на 3 роки);

Андрій Попов (на 3 роки);

Араік Амірханян (на 10 років).

Запроваджені санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Під санкції також потрапили 86 компаній: 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Місцерозташуванням решти є РФ і Китай.

Обмежувальні заходи проти згаданих юридичних осіб введені на 3 та 10 років.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії у п'ятницю, 5 квітня. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів.

Ми також писали, що у країнах Євросоюзу наразі заморожені 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних російських активів. Брюссель працює над тим, як їх можна використати для відшкодування завданих російською агресією збитків.