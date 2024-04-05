Зеленский ввел в действие санкции против бизнесменов, в том числе российских

Зеленский ввел санкции против российских и украинских бизнесменов
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против 86 компаний и семи физических лиц. Среди них граждане иностранных государств.
Соответствующий указ №219 был обнародован на сайте главы государства.
В список попали:
- Вадим Альперин (на 3 года);
- Александр Еримичук (на 3 года);
- Юрий Кушнир (на 3 года);
- Орест Фирманюк (на 3 года);
- Виктор Шерман (3 года);
- Андрей Попов (на 3 года);
- Араик Амирханян (на 10 лет).
Введенные санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещение вывода капиталов из Украины, запрещение деятельности на территории Украины.
Под санкции также попали 86 компаний: 73 зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, 2 — в оккупированном Мариуполе, 3 — в оккупированном Севастополе. Месторасположением остальных являются РФ и Китай.
Ограничительные меры против упомянутых юридических лиц введены на 3 и 10 лет.
Что еще нужно знать
Напомним, правительство Японии ввело новые санкции против России в пятницу, 5 апреля. В список вошли еще 164 категории товаров, в том числе литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы и моторная смазка для автомобилей.
Мы также писали, что в странах Евросоюза заморожены 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных российских активов. Брюссель работает над тем, как их можно использовать для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.
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