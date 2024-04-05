Річниця деокупації міст північних областей — Зеленський нагородив причетних

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цими днями країна відзначає вже другу річницю звільнення від російського окупанта міст і громад північних областей. Глава держави нагородив причетних до деокупації.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 5 квітня.

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Зеленський зазначив, що два роки тому армія РФ втекла з території Чернігівщини, Сумщини, Київщини під ударами українських захисників і захисниць.

"Ми шануємо тих, хто вистояв тоді. Шануємо тих, хто б’ється заради України зараз, усіх, хто працює заради української сили й рятує життя наших людей, усього нашого народу", — наголосив він.

Він подякував кожному й кожній, хто обрав для себе бути з Україною. Зеленський наголосив, що пишається всіма, хто досягає потрібних результатів заради нашої держави та наших людей. Глава держави просить ніколи не забувати всіх тих, хто віддав своє життя, щоб Україна могла жити.

Координаційна нарада на Чернігівщині

Зеленський також провів координаційну нараду в Чернігівській області. Головними темами були безпекова та соціально-економічна ситуація в регіоні.

"Дякую всім, хто захищає область. Кожному й кожній, хто працює, зберігає робочі місця, сплачує податки, дає нашим дітям змогу навчатися. Вдячність усім, хто попри російський терор забезпечує нормальне життя", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відвідав Чернігівську область. Він перевірив будівництво фортифікацій.

Також український лідер увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 компаній та сімох фізичних осіб. Серед них громадяни іноземних держав.