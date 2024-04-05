Зеленський перевірив будівництво фортифікацій у Чернігівській області
Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область. Він перевірив будівництво фортифікацій.
Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 5 квітня.
Зеленський в Чернігівській області
Наразі у Чернігівській області активно будують оборонні споруди
"Терміни виконання робіт і надійність — головне. Вдячний усім, хто залучений!" — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 компаній та сімох фізичних осіб. Серед них громадяни іноземних держав.
Також український лідер 4 квітня провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Вони обговорили підготовку інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.
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