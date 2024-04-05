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Зеленський перевірив будівництво фортифікацій у Чернігівській області

5 квітня 2024 18:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський перевірив будівництво фортифікацій у Чернігівській області
Президент України Володимир Зеленський в Чернігівській області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область. Він перевірив будівництво фортифікацій.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 5 квітня.

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"Терміни виконання робіт і надійність — головне. Вдячний усім, хто залучений!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 компаній та сімох фізичних осіб. Серед них громадяни іноземних держав.

Також український лідер 4 квітня провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Вони обговорили підготовку інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

Володимир Зеленський
війна
Україна
Чернігівська область
президент

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