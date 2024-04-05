Зеленський перевірив будівництво фортифікацій у Чернігівській області

Президент України Володимир Зеленський в Чернігівській області. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область. Він перевірив будівництво фортифікацій.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 5 квітня.

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"Терміни виконання робіт і надійність — головне. Вдячний усім, хто залучений!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 компаній та сімох фізичних осіб. Серед них громадяни іноземних держав.

Також український лідер 4 квітня провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Вони обговорили підготовку інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.