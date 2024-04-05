Зеленский проверил строительство фортификаций в Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский в Черниговской области Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую область. Он проверил строительство фортификаций.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 5 апреля.

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"Сроки выполнения работ и надежность — главное. Благодарен всем, кто привлечен!" — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против 86 компаний и семи физических лиц. Среди них граждане иностранных государств.

Также украинский лидер 4 апреля провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. Они обсудили подготовку инаугурационного саммита мира в Швейцарии.