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Rheinmetall получил большой заказ боеприпасов для ПВО — для кого они будут производиться

29 мая 2024 13:42
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Rheinmetall получил большой заказ боеприпасов для ПВО — для кого они будут производиться
Предприятие Rheinmetall. Фото: Bild
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Оружейная компания Rheinmetall получила заказы на поставку сотен тысяч боеприпасов для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex от европейской страны. Ее название пока не раскрывается.

Об этом идет речь в сообщении компании 28 мая.

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Что известно о заказе Rheinmetall

Общая стоимость заказа 35-мм боеприпасов AHEAD составляет не менее 100 миллионов евро.

Известно, что будет произведено не менее 100 тысяч магазинов.

Примечательно, что ранее правительство Германии отчиталось об очередной партии военной помощи Украине. Она включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, в том числе зенитный ракетный комплекс Skynex с боеприпасами, снаряды и бронетехника.

Поэтому можно предполагать, что Rheinmetall будет производить оружие именно для Украины.

Напомним, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО.

Кроме того, компания в течение 2024 планирует доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.

оружие
завод
боеприпасы
ПВО
война в Украине

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