Rheinmetall отримав велике замовлення боєприпасів для ППО — для кого вони вироблятимуться

Підприємство Rheinmetall. Фото: Bild

Збройова компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання сотень тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони (ППО) Skynex від європейської країни. Її назва європейської країни поки що не розкривається.

Про це йдеться у повідомленні компанії 28 травня.

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Загальна вартість замовлення 35-мм боєприпасів AHEAD щонайменше 100 мільйонів євро.

Відомо, що буде виготовлено щонайменше 100 тисяч магазинів.

Примітно, що раніше уряд Німеччини прозвітував про чергову партію військової допомоги Україні. Вона включає додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітний ракетний комплекс Skynex із боєприпасами, снаряди й бронетехніка.

Тому можна припускати, що Rheinmetall виготовлятиме зброю саме для України.

Нагадаємо, що генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем ППО.

Крім того, компанія протягом 2024 року планує доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів.