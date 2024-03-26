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РФ распространяет фейк о вербовке подростков для терактов, — ЦНС

26 марта 2024 17:44
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
РФ распространяет фейк о вербовке подростков для терактов, — ЦНС
Россияне распространяют фейк о вербовке партизанами подростков для терактов. Фото: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Россияне распространяют на временно оккупированных территориях фейковую переписку с подростками. Целью такой информационной операции является дискредитирование украинского подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оккупанты утверждают, что вели переписку с несовершеннолетними, которых партизаны вербовали, чтобы организовать теракты в крымских школах. Распространяя такие слухи, враг стремится переложить ответственность за массовую гибель россиян в московском ТЦ "Крокус" на украинцев.

"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Заметим, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет.", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Украинцев на временно оккупированных территориях призывают быть осторожными и избегать массового скопления людей, чтобы не стать жертвами очередной провокации Кремля.

Напомним, россияне распространяют фейк о том, что Польша собирается отправить в Украину наемников с уголовным прошлым. Также в Stopfake объясняли, почему РФ были выгодны лживые слухи о смерти короля Великобритании Чарльза III.

дезинформация
подростки
фейки
оккупанты
оккупация

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