У Stopfake пояснили, навіщо РФ поширила брехню про смерть короля Чарльза ІІІ

Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS

Заступниця головного редактора Stopfake Вікторія Романюк заявила, що Росія поширює фейки про європейських лідерів, щоб показати нестабільність у західних країнах. З цією ж метою росіяни розповсюдили й брехню про нібито смерть короля Великої Британії Чарльза III.

Про це Вікторія Романюк розповіла в інтерв'ю "Ми-Україна", оприлюдненому на YouTube у понеділок, 25 березня.

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Для чого РФ поширила фейк про смерть Чарльза ІІІ

За словами експертки, фейк про смерть короля Чарльза ІІІ, а також інша дезінформація, яку вигадує Росія, має на меті показати росіянам, який непостійний західний світ і як добре й стабільно в РФ.

"Це демонстрація якихось криз і проблем. Там щось в родині не так, тут вмирає монархія і наражається на якусь нестабільну ситуацію. Постійне створення цієї ілюзії дуже важливе, щоб показувати, що "ми стабільні, міцні і боремось за цінності", а "Європа слабка і неєдина", до того ж має свої локальні проблеми", — пояснила Романюк.

Фейк про смерть короля Великої Британії Чарльза III

Нагадаємо, що фейк про смерть Чарльза ІІІ поширився у понеділок, 18 березня. У мережі навіть підробили документ нібито Букінгемського палацу, однак офіційної інформації щодо цього повідомлення не було.

Також ми писали, що Посольство Великої Британії спростувало цю інформацію. У відомстві наголосили, що це фейк.

Додамо, що Новини.LIVE розповіли, як на дезінформацію про смерть Чарльза ІІІ відреагували мешканці Великої Британії.