Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Stopfake пояснили, навіщо РФ поширила брехню про смерть короля Чарльза ІІІ arrow

У Stopfake пояснили, навіщо РФ поширила брехню про смерть короля Чарльза ІІІ

26 березня 2024 02:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Stopfake пояснили, навіщо РФ поширила брехню про смерть короля Чарльза ІІІ
Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця головного редактора Stopfake Вікторія Романюк заявила, що Росія поширює фейки про європейських лідерів, щоб показати нестабільність у західних країнах. З цією ж метою росіяни розповсюдили й брехню про нібито смерть короля Великої Британії Чарльза III.

Про це Вікторія Романюк розповіла в інтерв'ю "Ми-Україна", оприлюдненому на YouTube у понеділок, 25 березня.

Читайте також:

Для чого РФ поширила фейк про смерть Чарльза ІІІ

За словами експертки, фейк про смерть короля Чарльза ІІІ, а також інша дезінформація, яку вигадує Росія, має на меті показати росіянам, який непостійний західний світ і як добре й стабільно в РФ.

"Це демонстрація якихось криз і проблем. Там щось в родині не так, тут вмирає монархія і наражається на якусь нестабільну ситуацію. Постійне створення цієї ілюзії дуже важливе, щоб показувати, що "ми стабільні, міцні і боремось за цінності", а "Європа слабка і неєдина", до того ж має свої локальні проблеми", — пояснила Романюк.

Фейк про смерть короля Великої Британії Чарльза III

Нагадаємо, що фейк про смерть Чарльза ІІІ поширився у понеділок, 18 березня. У мережі навіть підробили документ нібито Букінгемського палацу, однак офіційної інформації щодо цього повідомлення не було.

Також ми писали, що Посольство Великої Британії спростувало цю інформацію. У відомстві наголосили, що це фейк.

Додамо, що Новини.LIVE розповіли, як на дезінформацію про смерть Чарльза ІІІ відреагували мешканці Великої Британії.

дезінформація
фейки
пропаганда
король Чарльз ІІІ
Велика Британія
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ