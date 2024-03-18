Смерть короля Чарльза III — у мережі поширили черговий фейк
У мережі у понеділок, 18 березня, поширився черговий фейк. Низка ЗМІ почали писати про смерть короля Великої Британії Чарльза III.
Першими фейк почали поширювати російські Telegram-канали.
Фейк про смерть короля Чарльза III
"Король Великої Британії Карл III помер у віці 75 років", — йдеться у повідомленні.
У мережі навіть підробили документ нібито Букінгемського палацу.
Однак на офіційному сайті такої інформації немає.
Також про це не пишуть провідні британські ЗМІ.
Нагадаємо, у короля Великої Британії Чарльза III виявили онкозахворювання. На який саме тип раку захворів монарх, ще невідомо, проте король вже розпочав лікування.
Також король Чарльз налаштований "дуже позитивно" після новини про те, що він хворий на рак. Кажуть, що родина та друзі були вражені його рішучістю продовжувати "звичайну роботу". Відомо, що його захворювання було виявлено дуже рано, і прогноз хороший.
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