Смерть короля Чарльза III — у мережі поширили черговий фейк

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Royal Household/Handout via REUTERS

У мережі у понеділок, 18 березня, поширився черговий фейк. Низка ЗМІ почали писати про смерть короля Великої Британії Чарльза III.

Першими фейк почали поширювати російські Telegram-канали.

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"Король Великої Британії Карл III помер у віці 75 років", — йдеться у повідомленні.

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

У мережі навіть підробили документ нібито Букінгемського палацу.

Підроблений документ Букінгемського палацу. Фото: скриншот

Однак на офіційному сайті такої інформації немає.

Сайт Букінгемського палацу. Фото: скриншот

Також про це не пишуть провідні британські ЗМІ.

Нагадаємо, у короля Великої Британії Чарльза III виявили онкозахворювання. На який саме тип раку захворів монарх, ще невідомо, проте король вже розпочав лікування.

Також король Чарльз налаштований "дуже позитивно" після новини про те, що він хворий на рак. Кажуть, що родина та друзі були вражені його рішучістю продовжувати "звичайну роботу". Відомо, що його захворювання було виявлено дуже рано, і прогноз хороший.