У короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: REUTERS

У короля Великої Британії Чарльза III виявили онкозахворювання. На який саме тип раку захворів монарх, ще невідомо, проте король вже розпочав лікування.

Про це йдеться у повідомленні Букінгемського палацу, опублікованому в понеділок, 5 лютого.

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BREAKING: King Charles has been diagnosed with a form of cancer.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Iya7WLn14V — Sky News (@SkyNews) February 5, 2024

Король Чарльз III смертельно хворий

Як вказано у повідомленні, під час нещодавньої операції щодо доброякісної пухлини передміхурової залози у короля виявили ще одну хворобу. Після проходження всіх оглядів та діагностик монарху повідомили про захворювання на одну з форм раку.

"Його Величність Чарльз III сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами як зазвичай", — вказали у Букінгемському палаці.

Попри хворобу Чарльз III буде і надалі виконувати свої обов'язки монарха, однак під час лікування не буде вести публічну діяльність, зокрема відкладе свої виступи перед народом Великої Британії. На час відсутності глави держави його замінять старші члени королівської сім’ї.

Повідомлення Букінгемського палацу

"Король залишається цілком позитивним щодо свого лікування та з нетерпінням чекає повернення до виконання повноцінних державних обов’язків якомога швидше", — йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відреагував на новину про рак у короля. Посадовець побажав швидшого одужання монарху.

"Бажаю Його Величності повного та швидкого одужання. Я не сумніваюся, що він швидко повернеться до повної сили, і я знаю, що вся країна бажатиме йому успіху", — вказав Сунак.

Скриншот допису Сунака

Нагадаємо, королева Камілла 27 січня повідомила, що король Чарльз "почувається добре" в лікарні після лікування збільшення простати.

Додамо, Чарльз III був помічений 4 лютого, коли вранці йшов до церкви Святої Марії Магдалини на недільну службу. 74-річний монарх був у чудовому настрої після операції.

Також ми писали про те, що король Чарльз планує "зректися престолу" протягом найближчого десятиліття на користь принца Вільяма. Цю думку висловив колишній королівський дворецький Пол Баррелл.