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У короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак

5 февраля 2024 20:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
У короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак
Король Великобритании Чарльз III. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

У короля Великобритании Чарльза III обнаружили онкозаболевание. Каким типом рака заболел монарх, еще неизвестно, однако король уже начал лечение.

Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца, опубликованном в понедельник, 5 февраля.

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Как говорится в сообщении, во время недавней операции по доброкачественной опухоли предстательной железы у короля обнаружили еще одну болезнь. После прохождения всех осмотров и диагностик монарху сообщили о заболевании одной из форм рака.

"Его Величество Чарльз III сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить публичные обязанности. В течение этого периода Его Величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальными документами, как обычно", — указали в Букингемском дворце.

Несмотря на болезнь Чарльз III будет и дальше выполнять свои обязанности монарха, однако во время лечения не будет вести публичную деятельность, в частности, отложит свои выступления перед народом Великобритании. Во время отсутствия главы государства его заменят старшие члены королевской семьи.

Сообщение Букингемского дворца
Сообщение Букингемского дворца

"Король остается вполне положительным по отношению к своему лечению и с нетерпением ждет возвращения к выполнению полноценных государственных обязанностей как можно скорее", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на новость о раке у короля. Чиновник пожелал скорейшего выздоровления монарху.

"Желаю Его Величеству полного и быстрого выздоровления. Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что вся страна будет желать ему успеха", — указал Сунак.

Скриншот сообщения Сунака
Скриншот поста Сунака

Напомним, королева Камилла 27 января сообщила, что король Чарльз "чувствует себя хорошо" в больнице после лечения увеличения простаты.

Добавим, Чарльз III был замечен 4 февраля, когда утром шел в церковь Святой Марии Магдалины на воскресную службу. 74-летний монарх был в отличном настроении после прошедшей операции.

Также мы писали о том, что король Чарльз планирует "отречься от престола" в течение ближайшего десятилетия в пользу принца Уильяма. Это мнение высказал бывший королевский дворецкий Пол Баррелл.

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