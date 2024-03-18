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Смерть короля Чарльза III — в сети распространили очередной фейк

18 марта 2024 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Смерть короля Чарльза III — в сети распространили очередной фейк
Король Великобритании Чарльз III. Фото: Royal Household/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети в понедельник, 18 марта, распространился очередной фейк. Ряд СМИ начали писать о смерти короля Великобритании Чарльза III.

Первыми фейк начали распространять российские Telegram-каналы.

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Фейк о смерти короля Чарльза III

"Король Великобритании Карл III скончался в возрасте 75 лет", — говорится в сообщении.

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Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

В сети даже подделали документ якобы Букингемского дворца.

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Поддельный документ Букингемского дворца. Фото: скриншот

Однако на официальном сайте такой информации нет.

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Сайт Букингемского дворца. Фото: скриншот

Также об этом не пишут ведущие британские СМИ.

Напомним, у короля Великобритании Чарльза III обнаружили онкозаболевание. Каким именно типом рака заболел монарх, еще неизвестно, однако король уже начал лечение.

Также король Чарльз настроен "очень позитивно" после новости о том, что он болен раком. Говорят, что семья и друзья были поражены его решимостью продолжать "обычную работу". Известно, что его заболевание было обнаружено очень рано и прогноз хороший.

Великобритания
смерть
фейки
СМИ
король Чарльз ІІІ

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