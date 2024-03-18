Смерть короля Чарльза III — в сети распространили очередной фейк
В сети в понедельник, 18 марта, распространился очередной фейк. Ряд СМИ начали писать о смерти короля Великобритании Чарльза III.
Первыми фейк начали распространять российские Telegram-каналы.
Фейк о смерти короля Чарльза III
"Король Великобритании Карл III скончался в возрасте 75 лет", — говорится в сообщении.
В сети даже подделали документ якобы Букингемского дворца.
Однако на официальном сайте такой информации нет.
Также об этом не пишут ведущие британские СМИ.
Напомним, у короля Великобритании Чарльза III обнаружили онкозаболевание. Каким именно типом рака заболел монарх, еще неизвестно, однако король уже начал лечение.
Также король Чарльз настроен "очень позитивно" после новости о том, что он болен раком. Говорят, что семья и друзья были поражены его решимостью продолжать "обычную работу". Известно, что его заболевание было обнаружено очень рано и прогноз хороший.
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