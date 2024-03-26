В Stopfake объяснили, зачем РФ распространила ложь о смерти короля Чарльза III

Король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS

Заместитель главного редактора Stopfake Виктория Романюк заявила, что Россия распространяет фейки о европейских лидерах, чтобы показать нестабильность в западных странах. С этой же целью россияне распространили и ложь о якобы смерти короля Великобритании Чарльза III.

Об этом Виктория Романюк рассказала в интервью "Мы-Украина", обнародованном на YouTube в понедельник, 25 марта.

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По словам эксперта, фейк о смерти короля Чарльза ІІІ, а также другая дезинформация, которую придумывает Россия, имеет целью показать россиянам, какой непостоянный западный мир и как хорошо и стабильно в РФ.

"Это демонстрация каких-то кризисов и проблем. Там что-то в семье не так, здесь умирает монархия и подвергается некой нестабильной ситуации. Постоянное создание этой иллюзии очень важно, чтобы показывать, что "мы стабильны, крепки и боремся за ценности", а "Европа слабая и не единственная", к тому же имеет свои локальные проблемы", — пояснила Романюк.

Фейк о смерти короля Великобритании Чарльза III

Напомним, что фейк о смерти Чарльза ІІІ распространился в понедельник, 18 марта. В сети даже подделали документ якобы Букингемского дворца, однако официальной информации по этому сообщению не было.

Также мы писали, что Посольство Великобритании опровергло эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что это фейк.

Добавим, что Новини.LIVE рассказали, как на дезинформацию о смерти Чарльза ІІІ отреагировали жители Великобритании.