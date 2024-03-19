Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Фейкова смерть короля Чарльзя III і зникнення Кейт Міддлтон — як реагують у Британії arrow

Фейкова смерть короля Чарльзя III і зникнення Кейт Міддлтон — як реагують у Британії

19 березня 2024 13:44
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульяніна
Мирослава Ульяніна
Журналіст (Велика Британія)
Фейкова смерть короля Чарльзя III і зникнення Кейт Міддлтон — як реагують у Британії
Королівська родина. Фото: google.com
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульяніна
Мирослава Ульяніна
Журналіст (Велика Британія)

Напередодні українськими та російськими інформаційними ресурсами почали ширитися новини про начебто смерть короля Чарльза III. Ці заяви швидко спростували як фейкові, однак у британському суспільстві наростає напруга та зʼявляються дедалі нові конспірологічні теорії щодо королівської родини

Детальніше про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE у Лондоні Мирослава Ульяніна. 

Читайте також:

Фейки про смерть Чарльза III

У Британії дуже популярна фраза: "Якщо цього немає на BBC, то цього немає в житті". Тож британці, які здебільшого перевіряють новини, поставились до інформації про смерть Чарльза спокійно, адже на сайті BBC подібних заяв не було. 

Однак, коли померла королева Єлизавета II, новини про це також зʼявились спершу в різноманітних ЗМІ, і лише потім були підтвердженими офіційним рупором королівської родини — BBC. Тому були підозри, що ресурс повідомить про смерть напередодні у вечірній програмі. Але цього не сталося. 

Наразі жодні британські ЗМІ цю заяву не коментують навіть як фейкову. Натомість останні дні є дуже багато розмов про те, що королівська родина, з огляду на хворобу Чарльза та на хворобу Кейт Міддлтон, "наближається до 11 години", що означає, що вони наближаються до кризового стану. 

Зникнення Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон приблизно з Різдва не зʼявляється на публічних заходах. У січні принцеса Вельська перенесла операцію на черевній порожнині і мала два тижні перебувати у лікарні, однак цей час затягнувся, а Кейт так ніхто і не бачив.

Олії у вогонь підлила й фотографія Кейт з дітьми, на якій уважні спостерігачі знайшли багато доказів фотошопу. 

Фейкова смерть короля Чарльзя III і зникнення Кейт Міддлтон — як реагують у Британії - фото 1
Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: google.com

Після цього Кейт нібито сфотографували в автомобілі, однак і в правдивість цього фото багато хто не вірить. Також нещодавно таблоїди оприлюднили нібито відео з прогулянки Кейт. 

Тож британське суспільство перебуває у підвішеному стані останній час. Адже двоє з чотирьох найважливіших фігур королівської родини зникли з публічного простору через хвороби. 

Наразі ходять чутки, що Кейт та Вільям, разом з дітьми, публічно зʼявляться на Великдень, а ось короля Чарльза очікують побачити аж 15 червня, коли святкують Офіційний день народження короля.

Нагадаємо, у мережі зʼявилось ще одне відфотошоплене фото королівської родини ще за часів королеви Єлизавети II. 

Кейт Міддлтон
фейки
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися