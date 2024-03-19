Королівська родина. Фото: google.com

Напередодні українськими та російськими інформаційними ресурсами почали ширитися новини про начебто смерть короля Чарльза III. Ці заяви швидко спростували як фейкові, однак у британському суспільстві наростає напруга та зʼявляються дедалі нові конспірологічні теорії щодо королівської родини.

Детальніше про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE у Лондоні Мирослава Ульяніна.

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Фейки про смерть Чарльза III

У Британії дуже популярна фраза: "Якщо цього немає на BBC, то цього немає в житті". Тож британці, які здебільшого перевіряють новини, поставились до інформації про смерть Чарльза спокійно, адже на сайті BBC подібних заяв не було.

Однак, коли померла королева Єлизавета II, новини про це також зʼявились спершу в різноманітних ЗМІ, і лише потім були підтвердженими офіційним рупором королівської родини — BBC. Тому були підозри, що ресурс повідомить про смерть напередодні у вечірній програмі. Але цього не сталося.

Наразі жодні британські ЗМІ цю заяву не коментують навіть як фейкову. Натомість останні дні є дуже багато розмов про те, що королівська родина, з огляду на хворобу Чарльза та на хворобу Кейт Міддлтон, "наближається до 11 години", що означає, що вони наближаються до кризового стану.

Зникнення Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон приблизно з Різдва не зʼявляється на публічних заходах. У січні принцеса Вельська перенесла операцію на черевній порожнині і мала два тижні перебувати у лікарні, однак цей час затягнувся, а Кейт так ніхто і не бачив.

Олії у вогонь підлила й фотографія Кейт з дітьми, на якій уважні спостерігачі знайшли багато доказів фотошопу.

Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: google.com

Після цього Кейт нібито сфотографували в автомобілі, однак і в правдивість цього фото багато хто не вірить. Також нещодавно таблоїди оприлюднили нібито відео з прогулянки Кейт.

Тож британське суспільство перебуває у підвішеному стані останній час. Адже двоє з чотирьох найважливіших фігур королівської родини зникли з публічного простору через хвороби.

Наразі ходять чутки, що Кейт та Вільям, разом з дітьми, публічно зʼявляться на Великдень, а ось короля Чарльза очікують побачити аж 15 червня, коли святкують Офіційний день народження короля.

Нагадаємо, у мережі зʼявилось ще одне відфотошоплене фото королівської родини ще за часів королеви Єлизавети II.