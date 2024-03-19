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Фейковая смерть короля Чарльзя III и исчезновение Кейт Миддлтон — как реагируют в Британии

19 марта 2024 13:44
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульянина
Мирослава Ульянина
Журналист (Великобритания)
Фейковая смерть короля Чарльзя III и исчезновение Кейт Миддлтон — как реагируют в Британии
Королевская семья. Фото: google.com
a287d216-c33f-491e-e08f-9f72b5f36c00 - Мирослава Ульянина
Мирослава Ульянина
Журналист (Великобритания)

Накануне украинскими и российскими информационными ресурсами начали распространяться новости о якобы смерти короля Чарльза III. Эти заявления быстро опровергли как фейковые, однако в британском обществе нарастает напряжение и появляются все новые конспирологические теории в отношении королевской семьи.

Детальнее об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE в Лондоне Мирослава Ульянина.

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Фейки о смерти Чарльза III

В Британии очень популярна фраза: "Если этого нет на BBC, то этого нет в жизни". Так что британцы, в основном проверяющие новости, отнеслись к информации о смерти Чарльза спокойно, ведь на сайте BBC подобных заявлений не было.

Однако, когда умерла королева Елизавета II, новости об этом также появились сначала в различных СМИ, и только потом были подтверждены официальным рупором королевской семьи BBC. Потому были подозрения, что ресурс сообщит о смерти накануне в вечерней программе. Но этого не вышло.

Пока никакие британские СМИ это заявление не комментируют, даже как фейковое. В последние дни очень много разговоров о том, что королевская семья, учитывая болезнь Чарльза и болезнь Кейт Миддлтон, "приближается к 11 часам", что означает, что они приближаются к кризисному состоянию.

Исчезновение Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон примерно с Рождества не появляется на публичных мероприятиях. В январе принцесса Вельская перенесла операцию на брюшной полости и должна была две недели находиться в больнице, однако это время затянулось, а Кейт так никто и не видел.

Масла в огонь подлила и фотография Кейт с детьми, на которой внимательные наблюдатели нашли много доказательств фотошопа.

Фейковая смерть короля Чарльзя III и исчезновение Кейт Миддлтон — как реагируют в Британии - фото 1
Кейт Миддлтон с детьми. Фото: google.com

После этого Кейт якобы сфотографировали в автомобиле, однако и в правдивость этого фото многие не верят. Также недавно таблоиды обнародовали якобы видео с прогулки Кейт.

Так что британское общество находится во взвешенном состоянии в последнее время. Ведь две из четырех важнейших фигур королевской семьи исчезли из публичного пространства из-за болезней.

Сейчас ходят слухи, что Кейт и Уильям, вместе с детьми, публично появятся на Пасху, а вот короля Чарльза ожидают увидеть 15 июня, когда празднуют Официальный день рождения короля.

Напомним, в сети появилось еще одно отфотошопленное фото королевской семьи еще при королеве Елизавете II.

Кейт Миддлтон
фейки
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Великобритания

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