РФ поширює фейк щодо вербування підлітків для терактів, — ЦНС

Росіяни поширюють фейк про вербування партизанами підлітків для терактів. Фото: freepik.com

Росіяни поширюють на тимчасово окупованих територіях фейкові листування з підлітками. Метою такої інформаційної операції є дискредитування українського підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти стверджують, що вели переписку з неповнолітніми, яких партизани вербували, аби організувати теракти у кримських школах. Поширюючи такі чутки, ворог прагне перекласти відповідальність за масову загибель росіян у московському ТЦ "Крокус" на українців.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років", — йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Українців на тимчасово окупованих територіях закликають бути обережними та уникати масового скупчення людей, щоб не стати жертвами чергової провокації Кремля.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейк про те, що Польша збирається відправити в Україну найманців із кримінальним минулим. Також у Stopfake пояснювали, чому РФ були вигідні брехливі чутки про смерть короля Великої Британії Чарльза III.