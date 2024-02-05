Рекордное количество людей подали в розыск в 2023 году — кого чаще всего ищут

Сотрудники полиции проводят оперативные работы. Фото: Нацполиция

В 2023 году в Украине было объявлено в розыск более семи тысяч человек, что является рекордом за последние пять лет и на 40% превышает показатели 2021 года. Чаще всего в розыск подаются коллаборанты, воры, мошенники и люди, которые обвиняются в государственной измене.

Об этом 5 февраля сообщает сервис Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Украины.

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Какие области лидируют по розыску людей

"7422 человека подано в розыск в 2023 году в Украине. Это наибольшее количество за последние пять лет и на 40% больше, чем в 2021 году. Накануне полномасштабной в розыск подали 5269 человек в год", — сообщает Опендатабот.

Согласно данным, которые предоставило МВД Украины, наибольшая доля разыскиваемых лиц происходила из прифронтовых зон, здесь зарегистрировано 44% случаев исчезновения людей.

Лидирующие регионы по количеству разыскиваемых включают Донецкую область с 752 лицами (10,1%), за ней следуют Харьковская область с 696 (9.4%), Херсонская область с 637 (8.6%), Запорожская область с 620 (8.4%) и Луганская область с 561 (7.6%).

Лидирующие области по розыску людей. Фото: Опендатабот

Частые причины розыска людей. Фото: Опендатабот

Возрастная категория разыскиваемых людей

Из общего числа разыскиваемых, почти половина, или 3 299 человек (44%), избегают встречи с правоохранительными органами. Среди лиц, находящихся в розыске, мужчины составляют 79%, а женщины — 21%.

Большая часть разыскиваемых находится в возрастной категории от 25 до 45 лет, при этом самому молодому из них всего 6 лет, а самому страшему — 87 лет.

Напомним, что трое фигурантов, обвиняемых в присвоении ресурсов компании "Укрэнерго", были объявлены в розыск Национальным бюро по борьбе с коррупцией Украины. Это Михаил Киперман, Дмитрий Кондрашов и Юлия Фролова.

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила в розыск Петра Симоненко, политика с пророссийскими взглядами и лидера запретной Коммунистической партии. Он считается пропавшим с 19 августа 2023 года.