НАБУ разыскивает трех участников схемы, которые завладели электроэнергией "Укрэнерго"

Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: пресс-служба ведомства

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск трех участников преступной схемы, которые завладели электроэнергией "Укрэнерго". Речь идет о Михаиле Кипермане, Дмитрии Кондрашове и Юлии Фроловой.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Что известно о деле

Как известно, 11 января была разоблачена схема завладения электрической энергией "Укрэнерго" и легализация средств от ее продажи. Общая сумма ущерба составляет более 716 миллионов гривен.

Объявление в розыск Юлии Фроловой. Фото: НАБУ

Объявление в розыск Михаила Кипермана. Фото: НАБУ

Объявление в розыск Дмитрия Кондрашова. Фото: НАБУ

Подозрения получили:

лицо, которое организовало схему;

экс-чиновник компании;

председатель правления банка;

директор частной компании.

Как действовали участники схемы

"Следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупила у ЧАО "НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

После чего электроэнергия была продана реальным участникам рынка, однако полученные деньги были выведены на счета зарубежной компании, которая подконтрольна организатору схемы, который является бизнес-партнером участника дела о хищении средств "ПриватБанка".

Схема завладения электроэнергией. Инфографика: НАБУ и САП

"Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО "НЕК" Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получило отказ", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили должностное лицо военного формирования и гендиректора фирмы в Киевской области. Он подозревается в совершении махинаций с закупкой товаров оборонного назначения.