НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: пресслужба відомства

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук трьох учасників злочинної схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго". Йдеться про Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Що відомо про справу

Як відомо, 11 січня було викрито схему заволодіння електричною енергією "Укренерго" та легалізацію коштів від її продажу. Загальна сума збитків становить понад 716 мільйонів гривень.

Оголошення в розшук Юлії Фролової. Фото: НАБУ

Оголошення в розшук Михайла Кіпермана. Фото: НАБУ

Оголошення в розшук Дмитра Кондрашова. Фото: НАБУ

Підозри отримали:

особа, яка організувала схему;

експосадовець товариства;

голова правління банку;

директор приватної компанії.

Як діяли учасники схеми

"Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", — йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Після чого електроенергія була продана реальним учасникам ринку, проте отримані гроші було виведено на рахунки закордонної компанії, яка підконтрольна організатору схеми, який є бізнес-партнером учасника справи про розкрадання коштів "ПриватБанку".

Схема заволодіння електроенергією. Інфографіка: НАБУ та САП

"Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили посадовця військового формування та гендиректора фірми у Київській області. Його підозрюють у здійсненні махінацій із закупівлею товарів оборонного призначення.