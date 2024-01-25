Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго" arrow

НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"

25 січня 2024 16:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"
Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: пресслужба відомства
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук трьох учасників злочинної схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго". Йдеться про Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Читайте також:

Що відомо про справу

Як відомо, 11 січня було викрито схему заволодіння електричною енергією "Укренерго" та легалізацію коштів від її продажу. Загальна сума збитків становить понад 716 мільйонів гривень.

схема з викрадення електроенергії в Укренерго
Оголошення в розшук Юлії Фролової. Фото: НАБУ
схема з викрадення електроенергії в Укренерго
Оголошення в розшук Михайла Кіпермана. Фото: НАБУ
схема з викрадення електроенергії в Укренерго
Оголошення в розшук Дмитра Кондрашова. Фото: НАБУ

Підозри отримали:

  • особа, яка організувала схему;
  • експосадовець товариства;
  • голова правління банку;
  • директор приватної компанії.

Як діяли учасники схеми

"Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", — йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Після чого електроенергія була продана реальним учасникам ринку, проте отримані гроші було виведено на рахунки закордонної компанії, яка підконтрольна організатору схеми, який є бізнес-партнером учасника справи про розкрадання коштів "ПриватБанку".

схема з викрадення електроенергії в Укренерго
Схема заволодіння електроенергією. Інфографіка: НАБУ та САП

"Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили посадовця військового формування та гендиректора фірми у Київській області. Його підозрюють у здійсненні махінацій із закупівлею товарів оборонного призначення.

НАБУ
електроенергія
Укренерго
Кримінал
злочин
розшук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі