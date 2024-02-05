Рекордну кількість людей подали у розшук у 2023 році — кого шукають найчастіше

Співробітники поліції проводять оперативні роботи. Фото: Нацполіція

2023 року в Україні було оголошено у розшук понад сім тисяч осіб, що є рекордом за останні п'ять років і на 40% перевищує показники 2021 року. Найчастіше у розшук подаються колаборанти, злодії, шахраї та люди, які звинувачуються у державній зраді.

Про це 5 лютого повідомляє сервіс Опендатабот, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ України.

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Які області лідирують за розшуком людей

"7422 особи подано в розшук у 2023 році в Україні. Це найбільша кількість за останні п'ять років і на 40% більше, ніж у 2021 році. Напередодні повномасштабною в розшук подали 5269 осіб на рік", — повідомляє Опендатабот.

Згідно з даними, які надало МВС України, найбільша частка осіб, що розшукуються, походила з прифронтових зон, тут зареєстровано 44% випадків зникнення людей.

Лідируючі регіони за кількістю розшукуваних включають Донецьку область з 752 особами (10,1%), за нею йдуть Харківська область з 696 (9.4%), Херсонська область з 637 (8.6%), Запорізька область з 620 (8.4%) та Луганська область із 561 (7.6%).

Лідируючі області з розшуку людей. Фото: Опендатабот

Найчастіші причини розшуку людей. Фото: Опендатабот

Вікова категорія розшукуваних людей

Із загальної кількості розшукуваних, майже половина, або 3299 осіб (44%), уникають зустрічі з правоохоронними органами. Серед осіб, які перебувають у розшуку, чоловіки становлять 79%, а жінки — 21%.

Більшість розшукуваних знаходиться у віковій категорії від 25 до 45 років, при цьому наймолодшому з них лише 6 років, а найстаршому — 87 років.

Нагадаємо, що трьох фігурантів, звинувачених у привласненні ресурсів компанії "Укренерго", було оголошено в розшук Національним бюро боротьби з корупцією України. Це Михайло Кіперман, Дмитро Кондрашов та Юлія Фролова.

Крім того, Служба безпеки України оголосила у розшук Петра Симоненка, політика з проросійськими поглядами та лідера забороненої Комуністичної партії. Він вважається зниклим із 19 серпня 2023 року.