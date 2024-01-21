СБУ объявила в розыск главу запрещенной Коммунистической партии Симоненко

Лидер запрещенной Коммунистической партии Петр Симоненко. Фото: Global Look Press

Служба безопасности Украины заявила о розыске пророссийского политика и главы запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко. Датой его исчезновения считается 19 августа 2023 года.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Отмечается, что Симоненко обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти по статье 109, часть 3 N4360203.

СБУ ранее сообщила о подозрении скрывшегося в Россию экс-нардепа во время оккупации Киевской области. На его "спасение" Кремль отправил отряд спецподразделений РФ, который Симоненко лично встречал их и разместил в собственном доме.

Симоненко вместе с семьей вывезли в Беларусь в марте 2022 года, откуда он отправился в Россию.

Известно, что в декабре 2015 года деятельность Компартии Украины была приостановлена Окружным административным судом Киева. Однако решение этого суда не вступило в законную силу из-за апелляции, поданной коммунистами. Окончательно запретили деятельность коммунистической партии в Украине в мае 2022 года, тогда Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу.

Напомним, что в Украине будут заочно судить приспешника чеченского террориста Рамзана Кадырова, главу прокремлевского парламента Чеченской Республики Ичкерия Магомеда Даудова. 19 января Служба безопасности Украины завершила расследование и направила акт в суд.