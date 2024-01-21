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СБУ оголосила в розшук очільника забороненої Комуністичної партії Симоненка

21 січня 2024 00:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
СБУ оголосила в розшук очільника забороненої Комуністичної партії Симоненка
Лідер забороненої Комуністичної партії Петро Симоненко. Фото: Global Look Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Служба безпеки України заявила про розшук проросійського політика та очільника забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка. Датою його зникнення вважається 19 серпня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Зазначається, що Симоненко звинувачується в публічних закликах до захоплення державної влади за статтею 109 частина 3 N4360203.

СБУ раніше повідомила про підозру екснардепу, який втік до Росії під час окупації Київської області. На його "порятунок" Кремль відправив загін спецпідрозділів РФ, який Симоненко особисто зустрічав їх і розмістив у власному будинку. 

Симоненка разом із родиною вивезли до Білорусі в березні 2022 року, звідки він відправився до Росії. 

Відомо, що в грудні 2015 року діяльність Компартії України була припинена Окружним адміністративним судом Києва. Однак рішення цього суду не вступило в законну силу через апеляцію, подану комуністами. Остаточно заборонили діяльність комуністичної партії в Україні в травні 2022 року, тоді Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу.

Нагадаємо, що в Україні заочно судитимуть поплічника чеченського терориста Рамзана Кадирова, голову прокремлівського парламенту Чеченської Республіки Ічкерія Магомеда Даудова. 19 січня Служба безпеки України завершила розслідування і скерувала акт до суду. 

СБУ
держзрада
втеча
війна в Україні
розшук
війна
Росія

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