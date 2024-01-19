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Викрадав і катував українців — СБУ заочно судитиме поплічника Кадирова

19 січня 2024 17:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Викрадав і катував українців — СБУ заочно судитиме поплічника Кадирова
Рамзан Кадиров та Магомед Даудов. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні заочно судитимуть поплічника чеченського терориста Рамзана Кадирова, голову прокремлівського парламенту Чеченської Республіки Ічкерія Магомеда Даудова. Сьогодні служба безпеки України завершила розслідування і скерувала акт до суду. 

Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

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Що відомо про діяння Даудова

Як йдеться у матеріалах слідства, протягом травня 2022 року — жовтня 2023 року Даудов виконував наказ Кадирова про формування штурмових загонів "кадирівців". При ньому на Північному Кавказі створили 78-й моторизований полк спецпризначення "Північ-Ахмат", а також інші  батальйони терористів "Південь-Ахмат", "Захід-Ахмат" та "Схід-Ахмат".

Викрадав і катував українців — СБУ заочно судитиме поплічника Кадирова
Бойовики "Північ-Ахмату" перед намазом у Грозному. Джерело: росЗМІ

Згодом їх включили до складу армії Росії та перекинули до тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. За повідомленням СБУ, мусульманські терористи беруть участь у ґвалтуваннях, репресіях та катуваннях українців на зазначених територіях.

Додатково йдеться в повідомленні, що Даудов протягом літа та осені 2022 року проводив особисті візити до захоплених Лисичанська, Попасної та Маріуполя, а також закликав мешканців Північного Кавказу вступати в лави терористів. 

Викрадав і катував українців — СБУ заочно судитиме поплічника Кадирова
Візит Даудова на Північний Кавказ. Джерело: росЗМІ

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за трьома статтями ККУ:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;
  • планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
Допис СБУ. Джерело: Facebook СБУ 

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила про підозру дев'ятьом російським бойовикам, які брали участь у штурмових діях позицій українських військових під Бахмутом та Лисичанськом. Російським солдатам загрожує довічне ув'язнення.

Також силовики зібрали доказову базу на депутата російської Держдуми від партії "Єдина Росія" Олександра Сидякіна. Йому заочно оголошено підозру за організацію російського псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії.

СБУ
суд
Україна
Рамзан Кадиров
Росія

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