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СБУ повідомила про підозру депутату РФ, який організовував псевдореферендум в окупації

15 січня 2024 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
СБУ повідомила про підозру депутату РФ, який організовував псевдореферендум в окупації
Депутат Держдуми РФ Олександр Сидякін. Фото: abireg.ru
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Служба безпеки України зібрала доказову базу на депутата російської Держдуми підсанкційного Олександра Сидякіна. Йому заочно оголошено підозру за сприяння агресії Росії в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

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Оголошення підозри депутату РФ Сидякіну

Як зазначають в СБУ, депутат РФ є головою центрального виконкому та заступником секретаря генеральної ради путінської партії "Єдина Росія". Він входить до складу близького оточення російського диктатора.

У вересні 2022 року фігурант перебував в окупованому Херсоні, де займався організацією російського псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до складу РФ.

"Очоливши так звану "наглядову місію", Сидякін намагався створити для міжнародної спільноти видимість законності фейкового плебісциту. Для цього російський депутат роздавав численні інтерв’ю та коментарі для кремлівських телеканалів та інтернет-видань, які сфокусовані на західну аудиторію", — зауважили в СБУ.

Також депутат РФ, щоб результати псевдореферендуму стали максимально позитивними для Росії обходив окупаційні "виборчкоми" та контролював фальсифікацію голосування.

СБУ на тлі доказів заочно повідомила про підозру Сидякіну за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Наразі спецслужба шукає шляхи притягнення до відповідальності росіянина.

Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агентку російських окупантів, яка шукала позиції бійців ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км.

Додамо, СБУ викрила у Миколаєві місцеву мешканку, яка працювала на ворога. Жінка вигадувала антиукраїнські фейки для проросійських соцмереж.

СБУ
референдум
Україна
Херсонська область
підозра
Росія

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