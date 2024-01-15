СБУ сообщила о подозрении депутату РФ, организовывавшему псевдореферендум в оккупации

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин. Фото: abireg.ru

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата российской Госдумы подсанкционного Александра Сидякина. Ему заочно объявлено подозрение за содействие агрессии России в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

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Как указывают в СБУ, депутат РФ является главой центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета путинской партии "Единая Россия". Он входит в состав близкого окружения российского диктатора.

В сентябре 2022 года фигурант находился в оккупированном Херсоне, где занимался организацией российского псевдореферендума по присоединению Херсонщины к составу РФ.

"Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового плебисцита. Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, сфокусированных на западной аудитории", — отметили в СБУ.

Также депутат РФ, чтобы результаты псевдореферендума стали максимально положительными для России, обходил оккупационные "избиркомы" и контролировал фальсификацию голосования.

СБУ на фоне доказательств заочно сообщила о подозрении Сидякину по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В настоящее время спецслужба ищет пути привлечения к ответственности россиянина.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента российских оккупантов, который искал позиции бойцов ВСУ возле Авдеевки и Марьинки. Для этого она каждый день проезжала до 100 км.

Добавим, СБУ разоблачила в Николаеве местную жительницу, которая работала на врага. Женщина придумывала антиукраинские фейки для пророссийских соцсетей.