Похищал и пытал украинцев — СБУ будет заочно судить приспешника Кадырова

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов. Фото: росСМИ

В Украине заочно будут судить приспешника чеченского террориста Рамзана Кадырова, главу прокремлевского парламента Чеченской Республики Ичкерия Магомеда Даудова. Сегодня служба безопасности Украины завершила расследование и направила акт в суд.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Что известно о действиях Даудова

Как говорится в материалах следствия, в течение мая 2022 года — октября 2023 года Даудов выполнял приказ Кадырова о формировании штурмовых отрядов "кадыровцев". При нем на Северном Кавказе создали 78-й моторизованный полк спецназначения "Север-Ахмат", а также другие батальоны террористов "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

Боевики "Север-Ахмат" перед намазом в Грозном. Источник: росСМИ

Впоследствии их включили в состав армии России и перебросили во временно оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. По сообщению СБУ, мусульманские террористы принимают участие в изнасилованиях, репрессиях и пытках украинцев на указанных территориях.

Дополнительно говорится в сообщении, что Даудов в течение лета и осени 2022 года проводил личные визиты в захваченные Лисичанск, Попасную и Мариуполь, а также призвал жителей Северного Кавказа вступать в ряды террористов.

Визит Даудова на Северный Кавказ. Источник: росСМИ

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по трем статьям УКУ:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Сообщение СБУ. Источник: Facebook СБУ

Напомним, что ранее СБУ сообщила о подозрении девяти российским боевикам, участвовавшим в штурмовых действиях позиций украинских военных под Бахмутом и Лисичанском. Российским солдатам грозит пожизненное заключение.

Также силовики собрали доказательную базу депутата российской Госдумы от партии "Единая Россия" Александра Сидякина. Ему заочно объявлено подозрение за организацию российского псевдореферендума по присоединению Херсонской области к России.