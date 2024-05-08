Ракетный удар в День памяти и примирения — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он отреагировал на вероломный российский ракетный удар, когда Украина отмечала День памяти и примирения.

Обо всем этом и не только он заявил в своем вечернем видеообращении.

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Президент отметил, что за сутки около 60 российских ракет и более 20 "шахедов" летели на нашу страну.

"Часть ракет и большинство "шахедов" удалось сбить. Я благодарю каждого нашего партнера чьи системы ПВО сегодня сработали. Но не все российские ракеты были сбиты, к сожалению, были попадания", — отметил он.

Также глава государства отметил, что Москва совершила очередное вероломство.

"Кремль отмечает день завершения Второй мировой войны в Европе массированным ударом, своими попытками сломить жизнь нашего народа, своим нацизмом", — сказал президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что работа по привлечению как можно большего количества стран в Глобальный саммит мира продолжается.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти и примирения, 8 мая, где сравнил нацизм с рашизмом, и подчеркнул, что у нацизма российского президента Владимира Путина нет границ и что он подобен политике Адольфа Гитлера.