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Ракетний удар в День пам'яті та примирення — вечірнє звернення Зеленського

8 травня 2024 22:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ракетний удар в День пам'яті та примирення — вечірнє звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він відреагував на віроломний російський ракетний удар, коли Україна відзначала День пам'яті та примирення. 

Про все це й не тільки він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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Президент зазначив, що за добу майже 60 російських ракет та понад 20 "шахедів" летіли на нашу країну.

"Частину ракет та більшість "шахедів" вдалося збити. Я дякую кожному нашому партнеру чиї системи ППО сьогодні спрацювали. Але не всі російські ракети були збиті, на жаль, були влучання", — зазначив він.

Також глава держави зауважив, що Москва здійснила чергове віроломство.

"Кремль відзначає день завершення Другої світової війни в Європі масованим ударом, своїми намаганнями зламати життя нашого народу, своїм нацизмом", — сказав президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що робота щодо залучення якомога більшої кількості країн до Глобального саміту миру триває.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті та примирення, 8 травня, де порівняв нацизм із рашизмом та наголосив, що нацизм російського президента Володимира Путіна не має кордонів і що він подібний до політики Адольфа Гітлера. 

Володимир Зеленський
Україна
війна в Україні
ракетний удар

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