Россия использовала Рафаэля Гросси для собственной пропаганды

Рафаэль Гросси на Курской АЭС. Фото: росСМИ

Российские средства массовой информации исказили смысл визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и его заявление. Они утверждают, что Гросси назвал Украину угрозой Курской атомной электростанции, хотя это не соответствует действительности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном во вторник, 27 августа.

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Российские чиновники и СМИ использовали слова Рафаэля Гросси в ложной трактовке, чтобы в очередной раз обвинить Украину в подготовке радиационного инцидента.

В частности, Рафаэль Гросси после обследования Курской АЭС в соцсети X заявил:

"Сегодня был на Курской АЭС, там серьезная ситуация. Предотвращение ядерной аварии в этой ужасной войне жизненно важно, и нападение на любую АЭС недопустимо, независимо от места расположения. МАГАТЭ будет продолжать способствовать ядерной безопасности и безопасности повсюду".

Пост Рафаэля Гросси. Фото: скриншот

Также Гросси заявил, что на Курской АЭС реакторы не имеют защитной оболочки и расположены в обычном здании, что может оказаться опасным в случае обстрелов или ударов беспилотников.

Тем временем российские СМИ, подконтрольные Кремлю, перекрутили смысл сказанных слов Гросси, утверждая, что глава МАГАТЭ якобы заявил, что именно действия ВСУ угрожают атомной станции, что является ложью.

МАГАТЭ действительно признало, что Россия сообщила агентство об обломках беспилотника на атомной электростанции, но в агентстве не дали четкого ответа, чей это был БпЛА и откуда он прилетел.