Российские пропагандисты продвигают нарратив, что захватом заложников в колонии Суровикино могли управлять из Украины

Спецназначители РФ у колонии в Суровикино. Фото: Скриншот

Российская пропаганда уже начала обкатывать темник по теме присутствия "украинского следа" в инциденте с захватом колонии в Суровикино. Пропагандистский канал Russia Today уже продвигает такой нарратив.

Об этом в своем Telegram написал майор ВСУ Тарас Березовец.

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По его информации, по телеканалу "эксперты" и "источники" рассказывают, что у радикалов мог быть куратор на свободе, который, вероятно, мог руководить операцией из Украины.

"В колонии всегда можно достать телефон и получить направления, координаты и т.д. Поэтому эти "эксперты" не удивятся, если все это снова будет связано с Украиной, говорят на RT", — отмечает Березовец.

По словам военного, удивляться здесь нечему, ведь РФ в любых проблемах, особенно подобных, всегда пытается видеть действия Киева.