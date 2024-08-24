Російські пропагандисти просувають наратив, що захопленням заручників в колонії Суровикино могли керувати з України

Спецпризначенці РФ біля колонії в Суровикиному. Фото: Скриншот

Російська пропаганда вже почала обкатувати темник на тему присутності "українського сліду" в інциденті із захопленням колонії в Суровикиному. Пропагандистський канал Russia Today вже просуває такий наратив.

Про це у своєму Telegram написав майор ЗСУ Тарас Березовець.

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За його інформацією, по телеканалу "експерти" та "джерела" розповідають, що у радикалів міг бути куратор на волі, який, ймовірно, міг керувати операцією з України.

"У колонії завжди можна дістати телефон і отримати напрямки, координати тощо. Тому ці "експерти" не здивуються, якщо все це знову буде пов’язано з Україною, віщає RT", — зазначає Березовець.

За словами військового, дивуватись тут немає чому, адже РФ у будь-яких негараздах, особливо подібних, завжди намагається вбачати дії Києва.