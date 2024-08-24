"Азовцы" чинят коммуникации и платят за проживание во временно покинутых помещениях

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бойцы 3-й ОШБр очень ответственно относятся к жилью украинцев, вынужденных его покинуть из-за военных действий. Если воинам приходится поселиться в таком доме, они ведут себя аккуратно, наводят чистоту и даже ремонтируют коммуникации.

Об этом бойцы с позывными "Дацик" и "Процент" рассказали в видеоблоге 3-й штурмовой.

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Военные рассказывают, что заселившись делают капитальную уборку, а также создают комфортные условия, если остаться придется надолго.

"Есть примеры, когда ребята сбрасывались деньгами и покупали кондиционеры и плазмы. Также встречаются подразделения, где есть собственные стиральные машины, которые тоже устанавливают в доме", - рассказывают бойцы.

По их словам, если появляется владелец жилья или человек, присматривающий за квартирой, то ему предлагается арендная плата или какой-то бартер, например продукты.

Кроме этого при необходимости военные чинят сломанные коммуникации, возобновляют электричество и водоснабжение. Все это, конечно, остается владельцу.

"Однако это не касается жилья коллаборантов. Мы спрашиваем у соседей об этом и если в доме жил коллаборант, то никаких денег за проживание он не увидит", — утверждают "Азовцы".

Бойцы говорят, что от уровня личной культуры и аккуратности зависит умение воевать: как ты к себе относишься, в каких условиях живешь – так и будешь воевать.