"Азовці" лагодять комунікації та сплачують за проживання у тимчасово покинутих помешканнях

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бійці 3-ї ОШБр дуже відповідально ставляться до житла українців, що були вимушені його залишити через військові дії. Якщо воїнам випадає оселитись у такому помешканні, то вони поводять себе чемно, наводять чистоту та навіть ремонтують комунікації.

Про це бійці з позивними "Дацик" та "Процент" розповіли у відеоблозі 3-ї штурмової.

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Військові розповідають, що заселившись роблять капітальне прибирання, а також створюють комфортні умови, якщо залишитись доведеться надовго.

"Є приклади, коли хлопці скидались грішми та купували кондиціонери та плазми. Також є підрозділи, де є власні пральні машини, які теж встановлюють у помешканні", — розповідають бійці.

За їхніми словами, якщо з'являється власник житла або людина, що доглядає за помешканням, то йому пропонується орендна платня або якийсь бартер, наприклад продуктами.

Окрім цього за необхідністю військові лагодять зламані комунікації, поновлюють електрику та водопостачання. Все це, звичайно, залишається власнику, який повернеться.

"Проте це не стосується помешкань колаборантів. Ми питаємо у сусідів про це і якщо у будинку жив колаборант, то жодних грошей за проживання він не побачить", — стверджують "Азовці".

Бійці кажуть, що від рівня особистої культури та охайність залежить вміння воювати: як ти до себе ставишся, в яких умовах живеш — так і будеш воювати.