Росія використала Рафаеля Гроссі для власної пропаганди

Рафаель Гроссі на Курській АЕС. Фото: росЗМІ

Російські засоби масової інформації спотворили сенс візиту глави Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі та його заяву. Вони стверджують, що Гроссі назвав Україну загрозою для Курської атомної електростанції, хоча це не відповідає дійсності.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який опублікували у вівторок, 27 серпня.

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Як Росія використала Гроссі під час його візиту на Курську АЕС

Російські посадовці та ЗМІ використали слова Рафаеля Гроссі у неправдивому трактуванні, щоб вкотре звинуватити Україну у підготовці радіаційного інциденту.

Зокрема, Рафаель Гроссі після обстеження Курської АЕС у соцмережі X заявив:

"Сьогодні був на Курській АЕС, там серйозна ситуація. Запобігання ядерній аварії в цій жахливій війні є життєво важливим, і напад на будь-яку АЕС є неприпустимим, незалежно від місця розташування. МАГАТЕ продовжуватиме сприяти ядерній безпеці та безпеці всюди".

Пост Рафаеля Гроссі. Фото: скриншот

Також Гроссі заявив, що на Курській АЕС реактори не мають захисної оболонки і розташовані у звичайній будівлі, що може бути небезпечним у разі обстрілів чи ударів безпілотників.

Тим часом російські ЗМІ, які підконтрольні Кремлю, перекрутили сенс сказаних слів Гроссі, стверджуючи, що глава МАГАТЕ нібито заявив, що саме дії ЗСУ загрожують станції, що є брехнею.

МАГАТЕ справді визнало, що Росія повідомила агентство про уламки безпілотника на атомній електростанції, але у агентстві не дали чіткої відповіді, чий це був БпЛА та звідки він прилетів.