У МАГАТЕ повідомили про ризик ядерної аварії на Курській АЕС

На Курській АЕС виник ризик ядерного інциденту, — голова МАГАТЕ
На Курській атомній електростанції (АЕС) виник ризик ядерної аварії, ця ситуація є серйозною. Бої біля станції викликають занепокоєння.
Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише Reuters.
Попередження про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС
За словами Гроссі, занепокоєння викликають випадки військової активності біля Курської АЕС.
"Виникла небезпека або можливість ядерної аварії", — сказав він.
Голова Міжнародного агентства підкреслив, що станція є надзвичайно вразливою, оскільки не має захисного купола.
"Особливістю Курської АЕС є те, що там експлуатуються реактори на кшталт РБМК. Вони за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, контейнменту, якою оснащено багато реакторів інших типів у світі", — наголосив Гроссі.
Він додав, що нібито бачив на території станції сліди атак безпілотників.
За голови МАГАТЕ, активна зона реактора розташована практично у звичайній будівлі та дуже вразлива для ударів артилерії чи дронів.
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