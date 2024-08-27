У МАГАТЕ повідомили про ризик ядерної аварії на Курській АЕС

Курська АЕС. Ілюстративне фото: Вікіпедія

На Курській атомній електростанції (АЕС) виник ризик ядерної аварії, ця ситуація є серйозною. Бої біля станції викликають занепокоєння.

Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише Reuters.

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За словами Гроссі, занепокоєння викликають випадки військової активності біля Курської АЕС.

"Виникла небезпека або можливість ядерної аварії", — сказав він.

Голова Міжнародного агентства підкреслив, що станція є надзвичайно вразливою, оскільки не має захисного купола.

"Особливістю Курської АЕС є те, що там експлуатуються реактори на кшталт РБМК. Вони за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, контейнменту, якою оснащено багато реакторів інших типів у світі", — наголосив Гроссі.

Він додав, що нібито бачив на території станції сліди атак безпілотників.

За голови МАГАТЕ, активна зона реактора розташована практично у звичайній будівлі та дуже вразлива для ударів артилерії чи дронів.