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Очільник МАГАТЕ збирається відвідати Курську АЕС — коли саме

26 серпня 2024 20:14
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Гроссі планує відвідати Курську АЕС вже завтра
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає Курську атомну електростанцію 27 серпня. Гроссі підкреслив, що безпека всіх атомних електростанцій є основним і критично важливим аспектом роботи МАГАТЕ.

Про це він повідомив у понеділок, 26 серпня.

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Гроссі зазначив, що уважно слідкує за подіями, що відбуваються в Курській області та безпосередньо навколо АЕС. Він заявив, що єдиним шляхом, за допомогою якого МАГАТЕ може підтвердити інформацію про безпеку ядерного об'єкта, є надання агентству можливості самостійно оцінити ситуацію на місці.

"Безпека ядерних об’єктів ні за яких обставин не повинні бути під загрозою. Це ситуація, що розвивається, і коли я завтра приїду на станцію, життєво важливо побачити ситуацію з перших рук і обговорити модальності подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки КАЕС", — додав Гроссі.

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АЕС МАГАТЕ Атомна електростанція Рафаель Гроссі Курська область Курська АЕС

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