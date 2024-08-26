Гроссі планує відвідати Курську АЕС вже завтра

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає Курську атомну електростанцію 27 серпня. Гроссі підкреслив, що безпека всіх атомних електростанцій є основним і критично важливим аспектом роботи МАГАТЕ.

Про це він повідомив у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Гроссі відвідає Курську АЕС

Гроссі зазначив, що уважно слідкує за подіями, що відбуваються в Курській області та безпосередньо навколо АЕС. Він заявив, що єдиним шляхом, за допомогою якого МАГАТЕ може підтвердити інформацію про безпеку ядерного об'єкта, є надання агентству можливості самостійно оцінити ситуацію на місці.

"Безпека ядерних об’єктів ні за яких обставин не повинні бути під загрозою. Це ситуація, що розвивається, і коли я завтра приїду на станцію, життєво важливо побачити ситуацію з перших рук і обговорити модальності подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки КАЕС", — додав Гроссі.