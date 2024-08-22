Рафаель Гроссі поїде в Курськ з візитом на АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: УНІАН

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що збирається відвідати Курськ, а потім Україну. Його турбують бойові дії неподалік Курської атомної електростанції, яка є повним прототипом Чорнобильської електростанції та має таку ж низьку захищеність у разі аварії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Гроссі збирається відвідати Курську АЕС найближчими днями, а потім поїхати до Києва, де хоче переговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше, 8 серпня, представник Кремля в МАГАТЕ заявив дипломатам, що фрагменти перехоплених ракет впали на ядерний майданчик Курської АЕС, де наразі триває будівництво двох нових сучасних реакторів.

Цікаво, що коли Гроссі разом з інспекторами МАГАТЕ відвідували Запорізьку АЕС, яка наразі окупована російськими військами та неодноразово була наражена на небезпеку, він заявив, що його інспектори не знайшли переконливих доказів того, хто стоїть за атаками безпілотників на найбільшу в Європі атомну станцію.

"Якби у нас були незаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це", — заявив Гроссі.

Курська АЕС близнюк Чорнобильської

Курська АЕС будувалася практично одночасно з Чорнобильською, хоча була введена в експлуатацію на 7 місяців пізніше. На Курській АЕС досі працюють два блоки, які побудували за старою технологією — РБМК. Саме такі блоки були й на Чорнобильській АЕС, один з яких розплавився внаслідок аварії у 1986 році, що поставило хрест на будівництві аналогічних блоків на деяких атомних електростанціях в СРСР.

Курська АЕС. Фото: росЗМІ

Чорнобильська АЕС зі зведеним першим саркофагом у 2007 році. Фото: МАГАТЕ

"На відміну від сучасних ядерних реакторів, два блоки, які працюють поблизу бойових дій, не мають додаткових рівнів захисту для утримання радіації в разі аварії. Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить оголена", — сказав Гроссі в інтерв’ю Bloomberg TV.