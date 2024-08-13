Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС arrow

Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

13 серпня 2024 07:16
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Пожежа на ЗАЕС – МАГАТЕ не змогло встановити причини
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: AP/Heinz-Peter Bader
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок, 12 серпня, експерти Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідали окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Фахівці оцінили наслідки пожежі, яка сталася в неділю.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

Читайте також:

Що встановило агентство

Зокрема, експерти відвідали градирні станції. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, на підставах спостережень група вважає малоймовірним, що першоджерело пожежі почалося біля градирні.

Командою було встановлено, що пошкодження, швидше за все, зосереджено всередині градирні на рівні розподілу водяних форсунок, що розташовані на висоті близько 10 метрів. Група запросила доступ до цього рівня.

Також вона могла бачити басейн із холодною водою, який є основою градирні. До нього також запросили доступ. Проте експертів до цих двох місць не пустили з міркувань безпеки.

Під час огляду постраждалої градирні команда помітила обгорілі ділянки на внутрішньому обладнанні, розташованому вище, поблизу рівня розподілу водяних форсунок. Крім того, помічені краплі згорілого пластику і фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою.

На думку МАГАТЕ, ці краплі відповідали розплавленій і пластиковій сітці, яка впала внаслідок пожежі. Були відібрані зразки уламків, включаючи згорілий та розплавлений пластик. Команда оцінила запах, що залишився після пожежі, і визначила, що без запаху сірки він, швидше за все, викликаний горінням пластику.

Агенція пише, що під час обходу ні залишків покришок, ні залишків дрону не виявлено (такі причини пожежі називали Україна та Росія). Також група підтвердила, що не виявлено жодних суттєвих ознак порушення цілісності сміття, попелу та сажі, які є біля градирні.

У МАГАТЕ наголосили, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не експлуатуються. Також градирні не потрібні як частина механізму охолодження реакторів, які перебувають у стані холодної зупинки.

Агенція додала, що в районі градирень, приблизно за 1,5 км від реакторних установок на ЗАЕС, радіоактивних матеріалів немає. Команда провела радіаційний контроль у районі градирень і реакторів та підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіації.

У звіті йдеться, що поки що команда МАГАТЕ не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних та спостережень щодо пожежі.

"МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня розподілу водяних сопел та басейну холодної води", — резюмували у заяві агенції.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, що у неділю, 11 серпня, голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що жителі Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької АЕС, яка зараз під контролем російських окупантів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський опублікував відео та заявив, що росіяни влаштували пожежу на території ЗАЕС. Він додав, що українська сторона чекає реакції світу та МАГАТЕ.

Згодом в Міжнародній агенції з атомної енергії повідомили, що експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму в північній частині атомної станції. За твердженням агенції, дим з’явився після "численних вибухів".

Водночас російська сторона заявляла, що ЗСУ нібито атакували ЗАЕС дроном.

Тим часом в Енергоатомі вірогідними причинами пожежі вважають недбалість російських загарбників або свідомий підпал.

Також важливі новини дня по темі:

АЕС ЗАЕС МАГАТЕ Рафаель Гроссі ядерна небезпека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:00 Частині українцям виплатять 1,5 тис. грн — хто має право на допомогу

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

07:25 Черги на кордоні — що відбувається на виїздах з України

07:21 У Львові вівчарка загризла песика — як суд покарав власника та що буде з його улюбленцем

07:16 Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

07:01 ПриватБанк відмовляє в кредиті "єОселя" — хто не підпадає під критерії

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:44 Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

08:00 Частині українцям виплатять 1,5 тис. грн — хто має право на допомогу

07:25 Черги на кордоні — що відбувається на виїздах з України

07:21 У Львові вівчарка загризла песика — як суд покарав власника та що буде з його улюбленцем

07:16 Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

07:01 ПриватБанк відмовляє в кредиті "єОселя" — хто не підпадає під критерії

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:44 Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

06:30 Навчання під час бронювання — чи можливо це

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови