Пожежа на ЗАЕС – МАГАТЕ не змогло встановити причини

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: AP/Heinz-Peter Bader

У понеділок, 12 серпня, експерти Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідали окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Фахівці оцінили наслідки пожежі, яка сталася в неділю.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

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Що встановило агентство

Зокрема, експерти відвідали градирні станції. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, на підставах спостережень група вважає малоймовірним, що першоджерело пожежі почалося біля градирні.

Командою було встановлено, що пошкодження, швидше за все, зосереджено всередині градирні на рівні розподілу водяних форсунок, що розташовані на висоті близько 10 метрів. Група запросила доступ до цього рівня.

Також вона могла бачити басейн із холодною водою, який є основою градирні. До нього також запросили доступ. Проте експертів до цих двох місць не пустили з міркувань безпеки.

Під час огляду постраждалої градирні команда помітила обгорілі ділянки на внутрішньому обладнанні, розташованому вище, поблизу рівня розподілу водяних форсунок. Крім того, помічені краплі згорілого пластику і фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою.

На думку МАГАТЕ, ці краплі відповідали розплавленій і пластиковій сітці, яка впала внаслідок пожежі. Були відібрані зразки уламків, включаючи згорілий та розплавлений пластик. Команда оцінила запах, що залишився після пожежі, і визначила, що без запаху сірки він, швидше за все, викликаний горінням пластику.

Агенція пише, що під час обходу ні залишків покришок, ні залишків дрону не виявлено (такі причини пожежі називали Україна та Росія). Також група підтвердила, що не виявлено жодних суттєвих ознак порушення цілісності сміття, попелу та сажі, які є біля градирні.

У МАГАТЕ наголосили, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не експлуатуються. Також градирні не потрібні як частина механізму охолодження реакторів, які перебувають у стані холодної зупинки.

Агенція додала, що в районі градирень, приблизно за 1,5 км від реакторних установок на ЗАЕС, радіоактивних матеріалів немає. Команда провела радіаційний контроль у районі градирень і реакторів та підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіації.

У звіті йдеться, що поки що команда МАГАТЕ не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних та спостережень щодо пожежі.

"МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня розподілу водяних сопел та басейну холодної води", — резюмували у заяві агенції.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, що у неділю, 11 серпня, голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що жителі Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької АЕС, яка зараз під контролем російських окупантів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський опублікував відео та заявив, що росіяни влаштували пожежу на території ЗАЕС. Він додав, що українська сторона чекає реакції світу та МАГАТЕ.

Згодом в Міжнародній агенції з атомної енергії повідомили, що експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму в північній частині атомної станції. За твердженням агенції, дим з’явився після "численних вибухів".

Водночас російська сторона заявляла, що ЗСУ нібито атакували ЗАЕС дроном.

Тим часом в Енергоатомі вірогідними причинами пожежі вважають недбалість російських загарбників або свідомий підпал.