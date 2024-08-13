Пожар на ЗАЭС - МАГАТЭ не смогло установить причины

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: AP/Heinz-Peter Bader

В понедельник, 12 августа, эксперты Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили оккупированную россиянами Запорожскую АЕС. Специалисты оценили последствия пожара, который произошел в воскресенье.

Об этом сообщает сайт МАГАТЭ.

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Что установило агентство

В частности, эксперты посетили градирные станции. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, на основании наблюдений группа считает маловероятным, что первоисточник пожара начался у основания градирни.

Командой было установлено, что повреждение, скорее всего, сосредоточено внутри градирни на уровне распределения водяных форсунок, расположенных на высоте около 10 метров. Группа запросила к этому уровню доступ.

Также она могла видеть бассейн с холодной водой, который является основанием градирни. К нему тоже запросили доступ. Однако экспертов к этим двум местам не пустили из соображений безопасности.

При осмотре пострадавшей градирни команда заметила обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенном выше, вблизи уровня распределения водяных форсунок. Кроме того, замечены капли сгоревшего пластика и фрагменты упавшего бетона, распределенные по бассейну с холодной водой.

По мнению МАГАТЭ, эти капли соответствовали расплавленной и упавшей пластиковой сетке, которая образовалась в результате пожара. Были отобраны образцы обломков, включая сгоревший и расплавленный пластик. Команда оценила запах, оставшийся после пожара, и определила, что в отсутствие запаха серы он, скорее всего, вызван горением пластика.

Агентство пишет, что во время обхода ни остатков покрышек, ни остатков дрона не обнаружено (таковы причины пожара называли Украина и Россия). Также группа подтвердила, что не обнаружено никаких существенных признаков нарушения целостности мусора, пепла и сажи, которые находятся у основания градирни.

В МАГАТЭ подчеркнули, что ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни в настоящее время не эксплуатируются. Также градирни не требуются как часть механизма охлаждения реакторов, которые находятся в состоянии холодной остановки.

Агентство добавило, что в районе градирен, примерно в 1,5 км от реакторных установок на ЗАЕС, радиоактивных материалов нет. Команда провела радиационный контроль в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации.

В отчете говорится, что пока что команда МАГАТЭ не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений по пожару.

"МАГАТЭ продолжит свой общий анализ после дополнительного осмотра и доступа к уровню распределения водяных сопел и бассейну холодной воды", — резюмировали в заявлении агентства.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, что в воскресенье, 11 августа, председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских оккупантов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео и заявил, что россияне устроили пожар на территории ЗАЭС. Он добавил, что украинская сторона ждет реакции мира и МАГАТЭ.

Впоследствии в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма в северной части атомной станции. По утверждению агентства, дым появился после "многочисленных взрывов".

В то же время российская сторона заявляла, что ВСУ якобы атаковали ЗАЭС дроном.

Тем временем в Энергоатоме вероятными причинами пожара считают халатность российских захватчиков или сознательный поджог.